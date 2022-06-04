Украинская разведка: российские военные пытались бежать из Украины

Одно из российских подразделений пыталось сбежать в РФ, однако их задержали и под дулами автоматов вернули на фронт, говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Утверждается, что, несмотря на угрозы о привлечении к уголовной ответственности, заградительные отряды из так называемых "кадыровцев" и усиленный контроль со стороны "особистов" и пограничников, российские военные всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины.

Украинские разведчики заявляют, что командование 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии РФ скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами. Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска Шияны (Белгородская область) и насильно возвращено в зону активных боевых действий.

Военная разведка Украины опубликовала список командного состава 30-й отдельной мотострелковой бригады и напомнила, что всех военных преступников разоблачат и за преступления против мирного населения Украины привлекут к ответственности.