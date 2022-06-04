США не смягчат санкции против России в связи с вывозом зерна из Украины

Власти США не поддержат договоренности по поставкам украинского зерна, если они будут предполагать смягчение санкций против России. Об этом говорится в статье, опубликованной в американской газете Politico.

В материале отмечается, что "ООН пытается договориться с Россией относительно того, чтобы Украина смогла возобновить экспорт зерна через Черное море".

Как сообщает издание, один из американских чиновников заявил, что "США не согласятся на сделку, при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление".

По сведениям газеты, республиканцы в Конгрессе США также выступили против смягчения санкций против Москвы.

Вместе с тем в статье отмечается, что чиновники США и мировой бизнес "внимательно следят за переговорами РФ и ООН, а также за отдельными консультациями с Турцией о разрешении на безопасный проход украинского зерна на мировые рынки".