Украинский журналист: заявления о контроле над половиной Северодонецка - неправда

Заявления представителей киевских властей о том, что украинские части в Северодонецке контратакуют и сейчас контролируют половину города, - неправда, утверждает работающий на восточном фронте украинский журналист Юрий Бутусов, пишет Русская служба BBC.

"В последнее время часто нахожусь в Северодонецке и окрестностях, и удивлен неоднократными неадекватными заявлениями некоторых руководителей относительно оперативной обстановки на Луганщине. В день визита президента Зеленского на Луганщину глава администрации Гайдай заявил о наступлении и освобождении 50% города. К сожалению, эта информация не соответствует действительности", - написал Бутусов поздно вечером в воскресенье.

По сведениям Бутусова, сейчас украинские части обороняют лишь промзону на западе Северодонецка и прилегающий к ней квартал.