Успешные контратаки ВСУ в Северодонецке указывают на снижение боевой силы россиян. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Украинские контратаки, скорее всего, продолжат привлекать внимание российских сил в Луганскую область и, следовательно, оставят уязвимые места в защите России в Харьковской области и вдоль южной оси.

ВСУ, вероятно, пытаются использовать сосредоточение России на Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям наступления.

Отметим, по состоянию на 5 июня ВСУ контролируют ровно половину Северодонецка. Все резервы армии РФ направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут.