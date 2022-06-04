Израиль готовится к атаке «Хезболлы»

Израильские военные готовятся к возможному нападению ливанской шиитской группировки «Хезболла» на газовую платформу Energean у израильского побережья Средиземного моря, пишет израильская Ynet со ссылкой на Kan 11.

Согласно информации, корабли ВМС Израиля помогут обеспечить безопасность буровой платформы, которая вошла в спорную морскую зону между Израилем и Ливаном. Новая газовая установка прибыла на месторождение Кариш 5 июня и, как ожидается, в ближайшие месяцы должна будет добывать природный газ для Израиля.

В ответ на прибытие буровой установки президент Ливана Мишель Аун предостерег Израиль от любых агрессивных действий в спорных водах, где оба государства надеются развивать морскую энергетику. «Любое действие или деятельность в спорном районе представляет собой провокацию и враждебный акт», — заявили в офисе Ауна. Со своей стороны, глава переговорной делегации Ливана Бассам Ясин сказал, что ответ находится в руках государства и «Хезболлы».