Россия обстреляла Киев, чтобы сорвать поставки западного оружия разведка Британии
Российская ракетная атака на Киев в воскресенье утром, вероятно, была попыткой сорвать поставки западной военной техники. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.
"Утром 5 июня российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, вероятно, пытаясь сорвать поставки западной военной техники украинским подразделениям на передовой", - говорится в обзоре.
Относительно военных действий на Донбассе разведка Британии отмечает ожесточенные бои в Северодонецке и продвижение российских войск в Славянск в рамках попыток окружить украинские силы.
По ситуации на море можно подчеркнуть, что после потери крейсера "Москва" в апреле российские силы, вероятно, перебросили на остров Змеиный в западной части Черного моря несколько средств противовоздушной обороны, в том числе системы SA-15 и SA-22 (ЗРК Тор и ОДДС Панцирь-С1. - ред.).
Вероятно, это оружие предназначено для противовоздушной обороны российских военных кораблей, действующих в районе острова Змеиный, отмечается в обзоре.
Активность России на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует восстановлению морской торговли, в частности, экспорта украинского зерна, считает британская разведка.