Израильские военные задержали подозреваемых в терроре палестинцев
Израильские военные задержали 13 подозреваемых в террористической деятельности палестинцев в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан, сообщает израильская армейская пресс-служба.
"Ночью подразделения Армии обороны Израиля, ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) и пограничной полиции задержали 13 разыскиваемых лиц на территории Иудеи и Самарии", - говорится в заявлении военных. Израильские силовики действовали в ряде деревень, а также городе Хеврон "для задержания подозреваемых в террористической деятельности", продолжили в пресс-службе, отметив, что в ходе рейдов пострадавших с израильской стороны нет.