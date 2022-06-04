Министр: санкции против России не повлияют на казахстанский газ

Санкции против России не повлияют на экспорт казахстанского газа, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на "правительственном часе" в мажилисе (нижней палате) парламента в понедельник.

"Мы никогда и не продавали свой газ в Европу напрямую через сети "Газпрома". Мы всегда его отдавали либо на границе Казахстан-Россия, либо через свой газопровод экспортировали в Китай. Поэтому ограничений с точки зрения транзита казахстанского газа нет", - цитирует Акчулакова Интерфакс.

По его данным, сейчас в Казахстане стоит задача не экспортировать газ, а закрывать внутренние потребности. "У нас прогнозируется дефицит, и мы будем сокращать до нуля к 2025 году весь экспорт. А потом у нас встанет вопрос откуда взять газ, чтобы закрыть растущие потребности помимо собственного производства", - добавил министр.