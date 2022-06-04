Таджикистан обвиняет Киргизию

Министерство иностранных дел Таджикистана обвинило Киргизию в перестрелке на границе двух государств, которая произошла 3 июня, сообщает «Азия-плюс».

«Причиной вооруженного инцидента стало игнорирование киргизскими военнослужащими законных требований таджикских пограничников покинуть территорию Таджикистана. В ответ на требования представителей Таджикистана киргизские военнослужащие заняли огневые позиции и первыми открыли огонь в сторону пограничного поста «Кех» в селе Ворух города Исфара в Таджикистане. Ситуация усугубилась вследствие стягивания киргизской стороной дополнительных сил и техники. В ответ пограничники Таджикистана использовали исключительно стрелковое оружие, однако киргизские военнослужащие применили более мощное вооружение, в том числе минометы, а также задействовали силовиков, не входящих в пограничную службу», — говорится в заявлении МИД.

Как утверждают в министерстве, в результате проведенных по инициативе таджикской стороны экстренных переговоров удалось достичь прекращения огня. Более того, в целях выяснения обстоятельств вооруженного инцидента таджикской стороной был организован переезд представителей Киргизии на место инцидента на территории Таджикистана.

В свою очередь, ранее киргизские власти заявляли, что перестрелка произошла из-за того, что военнослужащие Таджикистана зашли на территорию Киргизии. В результате вооруженного инцидента пострадали двое киргизских солдат, со стороны Таджикистана получил ранения, как минимум, один военнослужащий.