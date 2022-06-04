Россия переместила на Змеиный остров средства ПВО

В очередной сводке британской военной разведки о ситуации в Украине сказано, что после потери крейсера "Москва" российская армия переместила на остров Змеиный в Черном море средства противовоздушной обороны, в том числе ракетные системы "Тор" и "Панцирь", пишет ВВС.

"Вероятно, эти вооружения призваны предоставить воздушную оборону российским военным кораблям, действующим около острова Змеиный", - утверждает британская разведка. По ее мнению, действия армии РФ около Змеиного "помогают блокаде украинского берега и препятствуют возобновлению морской торговли, в том числе экспорта украинского зерна".

Украина и страны Запада обвиняют Россию в блокировании вывоза продовольствия из украинских портов. От зерна из Украины зависят многие страны мира, которым в случае его отсутствия угрожает голод. Москва же утверждает, что всему виной – минирование украинскими властями Черного моря и действующие против России санкции.