В Беларуси у границы с Украиной Россия разместила «Искандеры» и С-400
Россия разместила на территории Беларуси вдоль украинской границы ракетные комплексы «Искандер-М», зенитно-пушечные системы «Панцирь», ЗРК С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.
«На территории Республики Беларусь вдоль государственной границы Украины сохраняется присутствие отдельных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, имеющих на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации», - цитируют украинские СМИ сообщение ведомства.
Количество вооружения не уточняется.