Глава украинской разведки рассказал, что происходит в Северодонецке

В Северодонецке Луганской области на определенных участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии.

Как сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, который проинспектировал работу подразделения ГУР МО в городе Северодонецк, на сегодня это самое "жаркое" направление российско-украинской войны, где украинские военные в тяжелых боях противостоят противнику.

"На определенных участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии. Несмотря на это, мы постепенно вытесняем оккупантов из города", - цитирует слова Буданова УНИАН.