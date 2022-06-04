Инвестиции Азербайджана в экономику Москвы выросли почти в 4 раза

«Объем накопленных инвестиций азербайджанского бизнеса в экономику Москвы достиг 467 млн долларов по состоянию на 1 октября 2021 года. Таким образом за пять лет вложения выросли почти в 4 раза». Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает «Эксперт».

Он отметил, что Москву со странами СНГ традиционно связывают тесные торгово-экономические отношения, и Азербайджан является одним из ключевых партнеров столицы России.

«По данным Центрального банка России, накопленный объем инвестиций из этой страны в Москву на 1 октября 2021 года составил 467 миллионов долларов. За пять лет вложения выросли в 3,8 раза, за год – с октября 2020 по сентябрь 2021 года – на 15,65. В основном азербайджанский бизнес вкладывает средства в химическую отрасль и недвижимость», – рассказал Ефимов.