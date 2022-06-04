Инвестиции Азербайджана в экономику Москвы выросли почти в 4 раза
«Объем накопленных инвестиций азербайджанского бизнеса в экономику Москвы достиг 467 млн долларов по состоянию на 1 октября 2021 года. Таким образом за пять лет вложения выросли почти в 4 раза». Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает «Эксперт».
Он отметил, что Москву со странами СНГ традиционно связывают тесные торгово-экономические отношения, и Азербайджан является одним из ключевых партнеров столицы России.
«По данным Центрального банка России, накопленный объем инвестиций из этой страны в Москву на 1 октября 2021 года составил 467 миллионов долларов. За пять лет вложения выросли в 3,8 раза, за год – с октября 2020 по сентябрь 2021 года – на 15,65. В основном азербайджанский бизнес вкладывает средства в химическую отрасль и недвижимость», – рассказал Ефимов.
По его словам, в Москве с 2013 года работает дочернее предприятие государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR.
«Компания торгует нефтью, нефтепродуктами и нефтехимией по всей России как на бирже, так и по прямым контрактам. Подразделение также реализует полимерную продукцию собственного производства и продает ее не только внутри страны, но в государства Таможенного союза. Товарооборот в 2021 году между Москвой и Азербайджаном превысил 999 млн долларов, что на 11,8% больше, чем в 2020 году. В январе этого года показатель увеличился на 44,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил почти 85 млн долларов», - подчеркнул он.
В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что объем экспорта Москвы в Азербайджан в 2021 году превысил 424 миллиона долларов – это на 6,6% больше, чем годом ранее, а объем импорта увеличился на 16% относительно 2020 года и составил около 575 миллионов долларов».
«Московские компании в 2021 году поставляли в Азербайджан электрические устройства, аппаратуру связи, механическое оборудование и технику, моющие средства, косметику. При этом столица закупила у Азербайджана пластмассы и изделия из них, фрукты, орехи, овощи и напитки», - сказал Овчинский.