Рогозин пригрозил «Сарматом» не пропустившим самолет Лаврова странам

Об инциденте с самолетом стало известно 5 июня. Свое воздушное пространство для самолета с главой МИД РФ закрыли Болгария, Северная Македония и Черногория. Глава российского внешнеполитического ведомства должен был совершить визит в Сербию. Визит был намечен на 6-7 июня. Однако вместо этого сегодня, 6 июня, глава МИД РФ проведет пресс-конференцию.

Рогозин в своем Twitter заявил, что российская стратегическая ракета «Сармат» согласие на пролет спрашивать не будет. «Вот чем хорош «Сармат»? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов», - написал он, передает Московский комсомолец.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны, которые закрыли небо для самолета с главой МИД РФ, в очередной раз предприняли шаг по перекрытию каналов связи с РФ.

Ранее Рогозин назвал испытания «Сармата» подарком НАТО. «Чтобы понять масштаб этой ракеты, две трети ее — это один эшелон. Такая ракета может снести половину берега какого-то крупного континента, который нам может не понравиться своей агрессивной политикой», — сказал Рогозин.