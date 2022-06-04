B Брюсселе состоялся VII съезд Конгресса азербайджанцев Европы

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Вагиф Сеидбеков отметил, что КАЕ, приступивший к деятельности с 12 апреля 2004 года, в истекший период внес вклад в популяризацию азербайджанского языка и культуры, принимал участие в доведении до европейской общественности азербайджанских реалий.

В работе съезда приняли участие лидеры 11 координационных советов, объединяющих десятки тысяч азербайджанцев в 27 европейских странах, более 50 диаспорских организаций, члены диаспоры, представленные в сфере науки, культуры, спорта, медиа и бизнеса, представители посольства Азербайджана в Бельгии, заместители председателя Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Вагиф Сеидбеков и Эльшад Алиев.

Подчеркнуто, что в соответствии со стратегией, намеченной на состоявшемся в Шуше V Съезде азербайджанцев мира, планируется предпринять важные шаги в направлении расширения масштабов диаспорской и лоббистской деятельности в Европе. С этой целью возникла необходимость в проведении структурных преобразований в КАЕ и создании единой формы управления. B качестве примера были приведены координационные советы, учрежденные в большинстве европейских стран для направления деятельности различных диаспорских организаций.

По словам представителя посольства Азербайджана в Бельгии, отрадно, что внешняя политика Азербайджана развивается по восходящей параллельно с диаспорской деятельностью в западных странах, в том числе в Бельгии, превратившейся в политический центр Европы: “Это свидетельствует об успешной внешней и диаспорской политике нашей страны, результате большого труда Государственного комитета по работе с диаспорой в этом направлении. А главное, это демонстрирует еще и самоотверженную деятельность наших уважаемых соотечественников”.

Затем на съезде был заслушан отчетный доклад Конгресса азербайджанцев Европы за истекший период. В прениях вокруг отчета выступили генеральный секретарь КАЕ, сопредседатель Ассоциации Финляндия-Азербайджан Арзу Октай, почетный президент КАЕ Башар Комур, председатель "Совета азербайджанцев провинции Брабант" Офелия Бабаева, председатель Общества “Ветен“ в Дании Cафар Садиги, председатель Азербайджанской культурной ассоциации "Aзери" в Италии, профессор Миланской консерватории Маис Нуриев, руководитель Дома Азербайджана в Париже, генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Мирвари Фаталиева, председатель Азербайджано-турецкой культурной ассоциации Нидерландов Илхан Ашкын. Выразив отношение к деятельности КАЕ, являющегося одной из крупнейших организаций в истории азербайджанской диаспоры, выступавшие поддержали структурные преобразования.

В результате голосования директор Культурного и экономического центра Азербайджан-Черногория, координатор Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы по Черногории Сейран Мирзазаде, руководитель Дома Азербайджана в Венгрии Ибрагим Сафарли, координатор Координационного совета азербайджанцев Франции по Страсбургу Мехрибан Овчуева, учредитель “Center of Economic Development” в Италии Эльхан Ричард Садыг-заде, председатель Академического союза Азербайджана в Австрии Кямал Акперов, юрист Заур Садыгбейли, проживающий во Франции, руководитель Общества “Натаван”, координатор Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы в Чехии Лейла Бейим Джафарова, cооучредитель Дома азербайджано-германской культуры Алтай Рустамов и член Общества “Карабах” в Швеции Аида Амир Хашими избраны членами Правления КАЕ.

Согласно традиции КАЕ, Сахиль Гасымов отныне будет носить статус почетного президента организации.

В рамках мероприятия активистам диаспоры Сахилю Гасымову, Арзу Гасановой и Ниязи Гаджиеву была вручена медаль Азербайджанской Республики “За заслуги в диаспорской деятельности” и благодарности ГКРД, а членам КАЕ – медали организации.