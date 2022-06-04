Дата визита Байдена в Израиль может снова измениться

Вопрос с переносом визита президента США Джо Байдена в Израиль не закрыт и даты могут снова измениться, пишет The Jerusalem Post.

Как сообщает издание, научный сотрудник Центра израильских исследований Американского университета Дэн Арбелл отметил, что нельзя избавиться от ощущения, что Белый дом хочет увидеть, продержится ли правительство Беннета и Лапида еще несколько месяцев или будут ли назначены новые выборы. По словам эксперта, "политическая картина Израиля прояснится в июле, и это даст администрации больше времени для подготовки визита".

Джонатан Шанцер, старший вице-президент Фонда защиты демократий в Вашингтоне, в свою очередь, подчеркнул, что у Байдена сейчас "ужасно много забот". Дэн Шапиро, бывший посол США в Израиле, отметил, что задержка "не влияет на качество поездки".