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Ведущая IT-компания в секторе информационных технологий Азербайджана Bestcomp Group в 2020 году победила в тендерах Всемирного банка в рамках проекта «Управление государственными финансами, проект модернизации – 2» для Министерства финансов Республики Таджикистан, предусматривающих создание резервного центра обработки данных (ЦОД), который отвечает требованиям Uptime Institute TIER III, и установку соответствующей ИТ-инфраструктуры.

2 июня 2022 года в Таджикистане состоялась церемония открытия построенного компанией Bestcomp Group ЦОД. В церемонии открытия приняли участие высокопоставленные представители правительства и Министерства финансов Республики Таджикистан, Всемирного банка, представители посольства Азербайджана и общественные деятели. Заместитель генерального директора Bestcomp Group Халил Алекперов проинформировал гостей мероприятия об этапах реализации сложного проекта, сданного заказчику “под ключ”. Приняв пустую площадку для развертывания ЦОД, компания провела необходимые расчеты, спроектировала и установила необходимую инфраструктуру, в которой развернула передовую ИТ систему для выполнения возложенных задач. Особо было отмечено, что для безопасной, надежной и эффективной работы ЦОД были применены самые современные решения, технологии и оборудование, отвечающее мировым стандартам. Участникам мероприятия был продемонстрирован в рабочем режиме автоматизированный, отказоустойчивый ЦОД и разъяснены различные технические возможности его систем. Представитель Всемирного банка Хасан Алиев, выступая с речью на мероприятии, отметил, что в ЦОД, построенном Bestcomp Group, установлено передовое оборудование, лучшее в Таджикистане. «Я выражаю благодарность азербайджанским коллегам и надеюсь на совместную работу в будущем», - добавил Х. Алиев.

В свою очередь, советник посла Азербайджан в Таджикистане Вугар Исмаилов особенно отметил факт выполнения данного сложного и комплексного проекта именно азербайджанской компанией, лидирующей в сфере ИТ технологий не только в своей стране, но и в регионе. «Дружба и братство между Азербайджаном и Таджикистаном крепнут. Между странами развиваются политические, экономические, культурные, образовательные отношения. Основа этих отношений – взаимное доверие между странами и лично между главами государств. Данный проект, выполненный азербайджанской компанией, также позитивно влияет на наши отношения», - отметил советник посла. Заместитель министра финансов Республики Таджикистан Рукмина Сафарзода в своем выступлении назвала новый ЦОД объектом республиканского значения и единственным модульным (контейнерным) решением в Таджикистане. «Сегодня собрались лица, без которых мы не смогли бы построить этот дата-центр. При поддержке и финансировании Всемирного банка и Министерства финансов Таджикистана, в тесном сотрудничестве с компанией Bestcomp Group мы всей командой преодолели трудности и сейчас гордимся тем, что цель достигнута и построен огромный объект, который имеет большую значимость для страны», - заявила Р. Сафарзода. Министр финансов Таджикистана Каххорзода Файзиддин в своем выступлении на церемонии открытия выразил благодарность Всемирному банку в лице представителя Хасана Алиева, пожелав дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества с Всемирном банком в будущем, а также выразил особую благодарность Bestcomp Group за проделанную на высоком уровне работу. Министр отметил позитивную динамику развития отношений между странами, и участие сотрудников посольства Азербайджана в данном мероприятии является тому подтверждением.