Британский эксперт: западные ракеты могут «выбить» российскую артиллерию в Украине

Уотлинг, работающий в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI), сказал радио BBC, что ракетные установки М270, которые должны быть отправлены Украине, - это «ценнейший актив британской армии".

Обещание США и Великобритании отправить Украине современные реактивные системы залпового огня большой дальности может изменить ситуацию на фронте, но не в одночасье, считает британский эксперт по сухопутным боевым действиям доктор Джек Уотлинг.

По его мнению, эти системы могут «выбить» российскую артиллерию на востоке Украины. Однако украинцев нужно будет еще обучить их использовать, а у Великобритании не так много установок, которые она может отдать.

Что касается угрозы президента России Путина расширить свой список целей, если Запад отправит системы большей дальности, Уотлинг говорит, что это будет сделать «довольно сложно», потому что Москва и так уже бьет по важным для экономики Украины целям и ее военным позициям.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон даст Украине реактивные системы залпового огня М270. Решение было согласовано с США, которые являются производителями M270 MLRS. По имеющимся у BBC сведениям, речь пока идет о трех установках, и поначалу украинцы будут учиться управлять ими в Британии.