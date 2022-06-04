Финляндия не пустила к себе сотни россиян

Пограничная охрана Финляндии с начала года отказала в пересечении финско-российской границы 818 гражданам России и других стран, сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на данные погранслужбы.

"В январе и феврале въехать в страну не смогли несколько десятков человек. После 24 февраля это число стало расти: в марте уже почти 150 человек не пропустили в Финляндию на юго-восточной границе, а в апреле и мае пограничники отказали во въезде почти 600 путешественникам", - говорится в сообщении.