Телеканал «Дождь» будет вещать из Риги
Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) в понедельник выдал разрешение на вещание телевизионной программе «Дождь»/TV Rain. Это означает, что в будущем телеканал будет транслироваться из Риги, рассказал агентству LETA председатель NEPLP Иварс Аболиньш.
В начале марта независимый российский телеканал «Дождь» на время прекратил свою деятельность, а его главный редактор Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули Россию. Уже в тот момент руководство канала стало обсуждать формат, при котором «Дождь» сможет продолжить работу, пишет rus.delfi.lv.
Генеральный директор канала Наталья Синдеева объяснила решение приостановить деятельность «Дождя» законом о распространении фейковых новостей, который приняла Госдума.
«Дождь» появится в списке зарегистрированных в Латвии каналов 9 июня. Аболиньш подтвердил, что переговоры о трансляции телеканала из Латвии шли примерно три месяца, в них участвовали различные предприниматели латвийской медиасферы.