Телеканал «Дождь» будет вещать из Риги

Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) в понедельник выдал разрешение на вещание телевизионной программе «Дождь»/TV Rain. Это означает, что в будущем телеканал будет транслироваться из Риги, рассказал агентству LETA председатель NEPLP Иварс Аболиньш.

В начале марта независимый российский телеканал «Дождь» на время прекратил свою деятельность, а его главный редактор Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули Россию. Уже в тот момент руководство канала стало обсуждать формат, при котором «Дождь» сможет продолжить работу, пишет rus.delfi.lv.