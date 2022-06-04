В Латвии запретили все российские телеканалы

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил транслировать в Латвии 80 российских телеканалов, которые еще оставались доступны латвийским телезрителям, пишет Delfi.

Как объяснил агентству LETA председатель NEPLP Ивар Аболиньш, решение принято, опираясь на новую законодательную норму. Она предусматривает, что в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны.

Это решение вступает в силу 9 июня и будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не вернет Крым.