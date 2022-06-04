В Латвии запретили все российские телеканалы
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил транслировать в Латвии 80 российских телеканалов, которые еще оставались доступны латвийским телезрителям, пишет Delfi.
Как объяснил агентству LETA председатель NEPLP Ивар Аболиньш, решение принято, опираясь на новую законодательную норму. Она предусматривает, что в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны.
Это решение вступает в силу 9 июня и будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не вернет Крым.
Под запрет попали такие каналы, как «Иллюзион+», «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец», «Русский Иллюзион» и другие.
Решение о блокировке российских каналов — в том числе развлекательных — NEPLP принял в начале марта. Компания Global Media, занимающаяся ретрансляцией этих телеканалов в Латвии, подала иск с просьбой приостановить это решение. 29 апреля суд решил временно вернуть в латвийский эфир российские телеканалы «THT — Камеди», TNT4 International, «Пятница», KHL TV Channel и TNT Music. Суд объяснил свое решение тем, что NEPLP не смог аргументировать, как развлекательные каналы угрожают государственной безопасности Латвии.
NEPLP обжаловал это решение в суде высшей инстанции. 26 мая Сейм в окончательном чтении принял поправки в закон об электронных СМИ, которые наделяют Национальный совет по электронным СМИ правом ограничивать иностранные программы, если их делают в странах, угрожающих суверенитету других стран.