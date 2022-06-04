В Баку закрыли «неправильный» ночной клуб. Жители поблагодарили МЧС
Государственная противопожарная служба МЧС продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в Азербайджане.
В МЧС сообщили, что в ходе внеплановой проверки, проведенной Службой в ночном клубе ENJOY, расположенном по адресу: Низаминский район, проспект Бабека, 2222, Баку, были выявлены многочисленные недостатки в сфере пожарной безопасности, которые могли привести с серьезным последствиям.
Так, на объекте нет пожарного выхода, в главном зале использованы деревянные дикты, обшитые ковром, что тоже создает дополнительную угрозу для пожара, двери не открываются для выхода на случай эвакуации, не установлена автоматическая сигнализация, оповещающая о пожаре, объект не обеспечен средствами для тушения пожара и огнетушителями, нет электрогенератора на случай отключения электричества, эксплуатация клуба не согласована с Государственной службой пожарной охраны.
Учитывая вышеизложенное, было принято решение приостановить работу ночного клуба.
Любопытно, что жители окрестных домов весьма позитивно встретили данную новость и поблагодарили сотрудников Службы.