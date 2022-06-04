Чавушоглу: «Процветание Южного Кавказа – приоритет Турции»

"Поддержка процветания Центральной Азии и Южного Кавказа является главным принципом внешней политики Турции". Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр напомнил, что 27 июня в Баку состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана.

Министр также довел до внимания, что Турция прилагает усилия для того, чтобы европейские страны меньше страдали в вопросе природного газа из-за российско-украинской войны.

По его словам, Азербайджан тоже взял на себя большую ответственность в этом вопросе.