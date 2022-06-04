Кремль отреагировал на закрытие неба для самолета Лаврова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «враждебными действиями» закрытие неба Болгарией, Северной Македонией и Черногорией для самолета главы МИД России Сергея Лаврова на пути в Сербию. О его реакции сообщает ТАСС.

Подобные действия в отношении России могут доставить определенные проблемы представителям высокого уровня, добавил пресс-секретарь главы российского государства.

Песков отметил, что это не сможет существенно помешать контактам России с другими государствами и российской дипломатии. При этом подобные действия вносят определенный дискомфорт, заключил Песков.

Накануне стало известно, что Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. В связи с инцидентом президент Сербии Александр Вучич обратится к согражданам вечером в понедельник, 6 июня.