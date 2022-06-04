Песков заявил, что Россия не угрожает Швеции и Финляндии
Москва никогда не представляла угрозы для Хельсинки и Стокгольма, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я просто хочу напомнить слова президента [РФ Владимира] Путина о том, что ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, равно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас. Об этом говорил неоднократно президент Путин", - ответил Песков на просьбу ТАСС прокомментировать заявление начальника Финской полиции безопасности Антти Пелттари, который отметил, что в Хельсинки удивлены, что Москва не пытается давить на Финляндию из-за стремления этой страны вступить в НАТО.