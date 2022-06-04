Мирзоян недоволен армянскими дипломатами

Министерство иностранных дел Армении и госаппарат в целом нуждаются в существенном и последовательном обновлении кадров. Об этом в Национальном собрании заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

По его словам, в 2021 году притока новых кадров в МИД не было. Причин тому несколько: пандемия коронавируса, а также ситуация, когда внешнеполитическое ведомство на протяжении двух месяцев практически оставалось без руководства. Мирзоян также указал и на последовавшие изменения в руководстве МИД.

«В свете указанных событий Министерство иностранных дел Армении провело первый конкурс уже в этом году», - заметил глава внешнеполитического ведомства.