В Думе не исключили ввода миротворцев ОДКБ на захваченные территории Украины

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не исключает возможность ввода миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на подконтрольные РФ территории Украины, а также в «Донецкую и Луганскую народные республики».

«Нельзя исключать, что будут востребованы миротворцы из стран ОДКБ и на «освобожденных» территориях Украины, «Донецкой и Луганской народных республик», - сказал Картаполов в понедельник журналистам, сообщает Интерфакс.

«Мы вряд ли согласимся с тем, что какие-нибудь страны НАТО попытаются под видом миротворцев туда залезть», - добавил Картаполов.