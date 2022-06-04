Иранские агенты в Таиланде готовят теракты против израильтян?

Полиция и спецслужбы Таиланда отслеживают группу иранских агентов, в разное время въехавших в страну. В полиции предполагают, что эти агенты готовят теракты против израильтян, сообщает «Детали» со ссылкой на газету Bangkok Post.

Согласно информации, секретный приказ главы таиландской полиции был издан после серии таинственных убийств в Иране, которые ряд СМИ приписывают Израилю. В системе безопасности Таиланда растет беспокойство по поводу того, что иранцы попытаются осуществить акты отмщения, выбрав в качестве объекта израильских туристов.

Как сообщает собеседник газеты, начальник национальной полиции Таиланда отдал приказ одному из специальных отделов своего ведомства, а также Центральному бюро расследований, столичной полиции и девяти районным полицейским участкам быть в состоянии повышенной готовности и собирать данные об иранских агентах. Кроме прибывших в страну иранских граждан, спецслужбы разрабатывают также несколько таиландских мусульман, подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана.

Еще одним поводом к слежке за иранскими агентами, как пишет издание, стал арест 24 мая 2021 года иранского шпиона в Индонезии, который имел поддельный болгарский паспорт. При нем было большое количество мобильных телефонов и несколько SIM-карт, посредством которых он держал связь, в частности, с тайскими мусульманами. Расследование показало, что он действовал как иранский агент не только в Индонезии, но и в ряде соседних стран.