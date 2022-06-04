Боевая группа К2, которая относится к 54 отдельной механизированной бригаде им. гетмана Ивана Мазепы, устроила «сюрприз» незваным российским военным, которые в пешем порядке бродили по улицам Марьинки Донецкой области, пишет УНИАН.

«Шли толпой «туристы», оглядываясь вокруг, но не увидели они сюрприза на дороге, который установили ребята с разведывательной группы К2. Сюрприз сработал и «туристам» он не понравился – описали свою работу украинские защитники», - сообщили в бригаде.

И подчеркнули, что не любит украинская земля незваных «туристов».