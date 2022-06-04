Арабская коалиция задержала судно с топливом для Йемена

Силы возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции задержали танкер с нефтепродуктами, направлявшийся в йеменский порт Ходейда, несмотря на наличие у него разрешения на заход, сообщил иранский телеканал PressTV со ссылкой на официального представителя Йеменской нефтяной компании Иссама аль-Мутаваккиля.

"Силы коалиции захватили танкер Viviana, перевозящий 30 314 тонн дизельного топлива, и воспрепятствовали его заходу в порт Ходейда, несмотря на прохождение досмотра и получение разрешения от ООН", - цитирует его ТАСС.

По его словам, за последнее время это уже второй подобный случай с танкером для Йемена, получившим разрешение от ООН. В минувшую пятницу коалиция арестовала судно Fos Power.