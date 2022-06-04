Лукашенко - патриарху Кириллу: Правда на нашей стороне
Патриарх Кирилл прилетел в Минск 4 июня с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях. Визит патриарха Русской православной церкви президент Беларуси Александр Лукашенко назвал добрым знаком.
"Непростое время. И хорошо, что вы приехали на свою землю. Не чужую для вас. Для нашего народа это хороший знак. Знак такого единения, сплоченности перед этими злыми силами, как наш владыка говорит. Поверьте, правда на нашей стороне. Она всегда сильнее. И мы выдержим любое давление на нас, каким бы оно ни было. Пусть в форме мятежа или гибридных каких-то войн, или даже горячих. Мы выдержим", - цитирует Лукашенко белорусское государственное агентство "Белта".
"Не может быть планеты без нашей цивилизации", - также заявил президент Беларуси.
Белорусская православная церковь относится к Московскому патриархату и признает Кирилла своим патриархом.