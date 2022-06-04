Россию ожидает «очень сильный» отток ученых

России необходимо создать условия для работы ученых, чтобы противостоять их отъезду за границу и потере научных кадров, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на пресс-конференции в понедельник.

"Коллективный Запад ведет себя довольно активно, и этому надо будет противостоять. Вопрос, каким образом противостоять? Понятно, что есть культура, есть патриотизм, родные могилы, но ученого тянет туда, где он может интересно делать свою работу. И если мы не создадим условий сейчас, что здесь было бы комфортнее и интереснее работать, то будут потери, и очень сильные", - цитирует Сергеева Интерфакс.

Он отметил, что в ряде стран уже приняты решения о привлечении российских ученых и их трудоустройстве: "Байден открыл объятия российским ученым, пожалуйста, приезжайте (в США- ред), особенно по критическим направлениям, будете трудоустроены. А где-то недели две назад я прочитал, что наша дружественная Финляндия, вступая в НАТО, тоже приняла программу распростертых объятий для наших ученых. И тоже поставлена задача перетащить наших ученых, тем более что у нас близкие научные связи. Актуальный вопрос, который стоит сейчас, - это вопрос сохранения кадрового потенциала Академии наук".