Азербайджан намерен купить 1,5 миллиона тонн пшеницы из России

Азербайджан рассчитывает на поставки до 1,5 млн тонн пшеницы из России в 2022/2023 сельскохозяйственном году (начинается 1 июля 2022 года), сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в азербайджанском правительстве.

«Азербайджан заинтересован в продолжении поставок пшеницы из РФ. Этот вопрос обсуждался на заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии в конце апреля в Баку. В частности, азербайджанская сторона рассчитывает на поставки из РФ в 2022/2023 сельскохозяйственном сезоне до 1,5 млн тонн пшеницы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, с российской стороной имеется понимание в этом вопросе. «Минсельхозу РФ совместно с заинтересованными российскими ведомствами поручено оказать содействие азербайджанской стороне в организации поставок пшеницы в предстоящем сельхозсезоне в необходимом объеме», - отметил он.

Как сообщалось ранее, импорт пшеницы в Азербайджан в I-ом квартале 2022 года составил 182,864 тыс. тонн, что на 2,7% меньше показателя годом ранее. Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $62 млн 391,3 тыс. (рост на 30,7%).