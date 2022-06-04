В Минтруда рассказали об улучшении благосостояния семей шехидов и ветеранов фото
Группа ветеранов второй карабахской войны, побывавшая сегодня в Министерстве труда и социальной защиты населения, выразила удовлетворение проводимой в Азербайджане работой в области социальной защиты семей шехидов и ветеранов.
В Минтруда сообщили, что ветераны поблагодарили президента Ильхама Алиева за принятые меры по охвату семей шехидов и ветеранов войны широкомасштабными мерами социальной поддержки.
Вусал Ягубов, ветеран войны, отметил, что меры, предпринятые для улучшения благосостояния семей шехидов и ветеранов в послевоенный период, являются свидетельством особой заботы об этой категории граждан.
Ветераны Гурбанали Исламов, Намиг Сейфаддинли, Нурлан Мазанов, Аллахверан Нуралиев, Мобиль Ахмедзаде, Аваз Банипаша, Эльвин Велиев, Васиф Маликов, Эльшан Лалаев, Магомедали Бахышев и другие выразили удовлетворение работой, проводимой в этих направлениях.
В ходе встречи заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев сообщил, что по поручению президента Ильхама Алиева пакет мер по социальной поддержке семей шехидов и ветеранов войны продолжает реализовываться.
А.Алиев отметил, что данным пакетом социальной поддержки уже охвачены 100 тысяч человек, оказано 175 тысяч услуг. Из них 93 тысячам человек в инициативном порядке назначено 103 000 социальных выплат. Более 3 тысячам ветеранов, завершивших лечение, назначены группы инвалидности и автоматические социальные выплаты.
Отмечалось, что после окончания 44-дневной войны семьи шехидов и ветераны войны были обеспечены жильем. В послевоенный период жильем и индивидуальными домами обеспечили 3 500 семей шехидов и инвалидов войны. 300 инвалидов войны были обеспечены высокотехнологичными протезами последнего поколения. Более 18 тысяч реабилитационных средств предоставлено 1400 инвалидам войны. 5 тысяч семей получили социально-психологические услуги, 2 500 ветеранов – реабилитационные услуги. Более 11 000 ветеранов и семей шехидов уже вовлечены в программы активного трудоустройства. За последние 4 года 1 450 инвалидов войны (а в целом 7 400) получили автомобили.
За последние годы социальные выплаты семьям шехидов и инвалидов войны увеличились в несколько раз. Распоряжением от 29 декабря 2021 года осуществлен процесс назначения ежемесячной пенсии президента получившим статус «Ветеран войны». Кроме того, многие работники Министерства труда и социальной защиты населения являются ветеранами второй карабахской войны, а также медиками-экспертами, участвовавшими в войне.
На встрече с ветеранами войны было отмечено, что меры социальной поддержки семей шехидов и ветеранов будут продолжены.