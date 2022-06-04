Вусал Ягубов, ветеран войны, отметил, что меры, предпринятые для улучшения благосостояния семей шехидов и ветеранов в послевоенный период, являются свидетельством особой заботы об этой категории граждан.

В Минтруда сообщили, что ветераны поблагодарили президента Ильхама Алиева за принятые меры по охвату семей шехидов и ветеранов войны широкомасштабными мерами социальной поддержки.

Группа ветеранов второй карабах ской войны, побывавшая сегодня в Министерстве труда и социальной защиты населения, выразила удовлетворение проводимой в Азербайджане работой в области социальной защиты семей шехидов и ветеранов.

Ветераны Гурбанали Исламов, Намиг Сейфаддинли, Нурлан Мазанов, Аллахверан Нуралиев, Мобиль Ахмедзаде, Аваз Банипаша, Эльвин Велиев, Васиф Маликов, Эльшан Лалаев, Магомедали Бахышев и другие выразили удовлетворение работой, проводимой в этих направлениях.

В ходе встречи заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев сообщил, что по поручению президента Ильхама Алиева пакет мер по социальной поддержке семей шехидов и ветеранов войны продолжает реализовываться.

А.Алиев отметил, что данным пакетом социальной поддержки уже охвачены 100 тысяч человек, оказано 175 тысяч услуг. Из них 93 тысячам человек в инициативном порядке назначено 103 000 социальных выплат. Более 3 тысячам ветеранов, завершивших лечение, назначены группы инвалидности и автоматические социальные выплаты.

Отмечалось, что после окончания 44-дневной войны семьи шехидов и ветераны войны были обеспечены жильем. В послевоенный период жильем и индивидуальными домами обеспечили 3 500 семей шехидов и инвалидов войны. 300 инвалидов войны были обеспечены высокотехнологичными протезами последнего поколения. Более 18 тысяч реабилитационных средств предоставлено 1400 инвалидам войны. 5 тысяч семей получили социально-психологические услуги, 2 500 ветеранов – реабилитационные услуги. Более 11 000 ветеранов и семей шехидов уже вовлечены в программы активного трудоустройства. За последние 4 года 1 450 инвалидов войны (а в целом 7 400) получили автомобили.

За последние годы социальные выплаты семьям шехидов и инвалидов войны увеличились в несколько раз. Распоряжением от 29 декабря 2021 года осуществлен процесс назначения ежемесячной пенсии президента получившим статус «Ветеран войны». Кроме того, многие работники Министерства труда и социальной защиты населения являются ветеранами второй карабахской войны, а также медиками-экспертами, участвовавшими в войне.

На встрече с ветеранами войны было отмечено, что меры социальной поддержки семей шехидов и ветеранов будут продолжены.