О чем Фархад Ахмедов просит Евросоюз?

Однако в Евросоюзе говорят, что олигарх, обладающий состоянием около 1,36 млрд фунтов стерлингов, является «близким к Кремлю бизнесменом, работающим в отраслях экономики, обеспечивающих значительный источник дохода для правительства Российской Федерации».

По данным издания, миллиардер направил обращение в Совет ЕС. В обращении Ахмедов просит отменить санкции на его яхту Luna. Яхта в настоящее время оценивается в 225 миллионов фунтов стерлингов.

Имя Ахмедова было включено в пятый пакет санкций ЕС против России в апреле. В рамках санкций активы и банковские счета бизнесмена заморожены, а его поездки в страны ЕС запрещены. После того, как Ахмедов попал под санкции, его яхта Luna была арестована в немецком порту Гамбург.

Яхту бизнесмена ранее задержали в порту Дубая в ходе бракоразводного процесса с бывшей женой. В конце прошлого года, после того как Ахмедов и его бывшая жена Татьяна Ахмадова достигли соглашения о компенсации, Luna покинула порт Дубая и направилась в Европу. Судно ремонтировали на одной из гамбургских верфей, когда Россия начала войну против Украины. В результате яхту не удалось вывести из-под юрисдикции Евросоюза.

Напомним, что десятки гигантских яхт российских олигархов-миллиардеров были арестованы в европейских портах из-за войны, развязанной Россией в Украине.