США предостерегли страны Африки от покупки украинского зерна у России

США в мае предупредили 14 стран, в основном африканских, о том, что Россия может попытаться продать иностранным покупателям украинское зерно.

The New York Times пишет, что письма об этом были разосланы по дипломатическим каналам. В них упоминалось минимум три судна с "украденным украинским зерном", которые вышли из российских портов.

По оценке ООН, Россия и Украина вместе обеспечивают 40% потребности Африки в пшенице, при этом за год цены на зерно выросли на 23% из-за засухи. Учитывая, что в Африке сейчас голодают миллионы человек, страны континента скорее всего не прислушаются к предупреждениям США и купят зерно у России, считает американская газета.