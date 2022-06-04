Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:53

3 июня в Ереване произошло очередное столкновение между силами полиции и демонстрантами, выступающими против заключения мира с Азербайджаном. По мнению наблюдателей, речь идет о самой ожесточенной стычке блюстителей порядка с реваншистами с момента появления "Нового карабахского движения", в ходе которой с обеих сторон насчитываются десятки раненых. Решением властей создана группа следователей прокуратуры для выявления зачинщиков и провокаторов массовых столкновений в центре армянской столицы.

Столкновения произошли при попытке колонн оппозиции прорвать кордон полиции на пересечении улиц Прошяна и Демирчяна, в ходе которых группа протестующих забросала полицейских камнями, а также атаковала их с помощью палок и металлических прутов. В результате для разгона разбушевавшейся толпы полиция была вынуждена применить спецсредства. По состоянию на утро 5 июня пострадали более 50 человек, в том числе 39 сотрудников ереванской полиции. Оппозиция возложила всю вину за случившееся на правительство Пашиняна. "Я обвиняю в массовых беспорядках полицейских! - заявил вчера в беседе с журналистами на площади Франции депутат фракции "Армения", председатель партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян. – Они вели себя, мягко говоря, как звери, и спровоцировали массовые беспорядки. Не было ни малейшего смысла препятствовать мирному шествию. Именно полиция спровоцировала массовые беспорядки, за которые должна ответить перед законом...». Особое внимание Ваге Акопян обратил на чрезвычайно жесткие, с его точки зрения, действия правоохранителей. "Мы зафиксировали такой случай: один из граждан просто переходил улицу на красный свет (?! – ред.), а полиция чуть не наехала на него. Парня избили, с тяжелыми повреждениями доставили его в отделение полиции и не пускали к нему даже врачей "Скорой помощи", - заявил оппозиционный депутат. В свою очередь, председатель партии "Родина", руководитель фракции "Честь имею" Артур Ванецян утверждает, что провокации начали затесавшиеся в толпу демонстрантов люди, которых никто не знает и никто раньше не видел.

"Есть все основания подозревать, что этих провокаторов-подонков отправила власть", - заявил Ванецян. По факту организации и участия в массовых беспорядках в ходе митинга политической оппозиции Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного Комитета Армении возбудило уголовное дело и уже задержало тринадцать человек. Как сообщает СК Армении, в ходе предварительного следствия выяснилось, что во время митинга участники пытались прорвать полицейский кордон на перекрестке улиц Прошяна-Демирчяна и пройти на улицу Демирчяна, непосредственно к зданию парламента Армении. Не подчинившись законному требованию полицейских, участники митинга, начали наносить им удары камнями, металлическими прутьями, бутылками и другими предметами, чем создали реальную угрозу общественной безопасности. В результате массовых беспорядков более сорока человек получили повреждения различной степени тяжести.

Следственный Комитет создал следственную группу из рекордного числа следователей. Рубен Меликян, армянский правозащитник, утверждает, что в состав следственной группы входят 104 сотрудника. По словам правозащитника, власти пытаются привлечь граждан к ответственности за зверства, которые на самом деле совершали полицейские. "В последний раз столь внушительная по количеству группа следователей была сформирована в 451 году нашей эры, чтобы выяснить обстоятельства битвы при Аварайре", — подчеркнул правозащитник. (Согласно историческим источникам, упомянутая Меликяном битва произошла в Персидской империи, во времена правления Сасанидов, в ходе которой персы разгромили армянские повстанческие отряды – ред.).