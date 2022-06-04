Компания Azpetrol подводит итоги 25-летней деятельности

- Так и есть, компания Azpetrol действует на топливном рынке Азербайджана уже 25 лет и в этом году мы отмечаем свой юбилей. Наша первая автозаправочная станция «Спартак», которая расположена по адресу: Насиминский район, Московский проспект (бывший Тбилисский), квартал 1013, была сдана в эксплуатацию 15 июля 1997 года. Основным видом деятельности компании, вошедшей в состав экономического пространства Азербайджана, является реализация розничной и оптовой продажи топлива, и значительная часть топливного рынка страны приходится на долю нашей компании. Количество АЗС, действующх под брендом Azpetrol, доведено до 91, в том числе действуют три заправочные станции сжиженного газа (пропан-бутан), один терминал сжатого природного газа для обслуживания столичного общественного транспорта, три нефтебазы для хранения топлива и автобаза бензовозов, а также автопарк из 100 бензовозов для обеспечения бесперебойной поставки топлива на заправочные станции. Также на действующих АЗС имеются 4 поста для заправки сжатым природным газом, 2 поста заправки сжиженным газом и 17 постов зарядки электромобилей, 8 мотелей, также на территориях большинства АЗС действуют кафе, автомойки, маркеты.

- Azpetrol присутствует на топливном рынке Азербайджана около 25 лет. За этот период компания смогла превратиться в крупнейшую автозаправочную сеть в Азербайджане. Сколько АЗС входят в сеть Azpetrol?

Азербайджанская нефтегазовая компания Azpetrol отмечает свое 25-летие. Генеральный директор компании Джейхун Мамедов в интервью рассказал о деятельности компании за эти годы, о планах по расширению сети АЗС, о качестве топлива и ценах на него.

- Расскажите о краткосрочных и долгосрочных планах по расширению сети АЗС?

- Однозначно, стратегический план компании с девизом «Всегда на пути к развитию!» (Daim inkişafa doğru) рассчитан на перспективы, направленные на развитие и успех. Когда компания была основана, 25 лет назад, она была оснащена самым современным на тот период оборудованием. Эта тенденция продолжается и сегодня, наряду с модернизацией оборудования и технологий, сетевой сервис Azpetrol также расширяет ассортимент и качество используемого оборудования и услуг. По итогам исследования рынка, проведенного нашей компанией, соответствующие современным стандартам заправочные станции будут введены в эксплуатацию на тех территориях, которые пока нами не охвачены.

Также хочу отметить, что в целях содействия улучшению качества работы общественного транспорта 4 апреля 2021 года на автобусной станции ООО BakuBus был сдан в эксплуатацию терминал заправки сжиженным природным газом (Compressed Natural Gas - CNG), а 22 февраля 2022 года на территории автобазы компании ООО Xaliq Faiqoğlu введена в эксплуатацию очередная автозаправочная станция.

Хотелось бы отметить, что наша компания намерена и дальше укреплять свои лидирующие позиции по количеству АЗС на рынке. Так, в июле запланировано сдать в эксплуатацию новую АЗС в поселке Сараи Апшеронского района, а уже в июне начать строительство новой станции на территории Агджабединского района. Кроме того, учитывая туристический потенциал Баку, а также растущий спрос на фоне проведения в столице международных мероприятий, компания Azpetrol впервые сдаст в эксплуатацию отель, центр SPA и спорта на территории Низаминского района Баку (улица Микаила Алиева, 24/05). Объект планируется сдать к концу 2022 года.

- Известно, что Azpetrol внедряет программу безналичных рсчетов Petrol Plus Offline с 2002 года, а с 2011-го - программу Petrol Plus Online с 2011 года. Сколько карт находится в обороте, расскажите о работах, проводимых в сфере развития безналичных платежей.

- Хотелось бы отметить, что впервые в Азербайджане продажа топлива через онлайн-систему была внедрена компанией Azpetrol, и эта практика стала достаточно успешной. В настоящее время в обращении находятся более 150 000 топливных смарт-карт Azpetrol, и их количество растет с каждым днем. Также действует внутренний процессинговый центр, поддерживающий данную систему.

В соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики «О безналичных расчетах» от 23.12.2016 года, а также установленной президентом Ильхамом Алиевым политикой увеличения оборота безналичных расчетов, Azpetrol ведет постоянную работу в этом направлении, предлагает клиентам качественные и доступные услуги оплаты. В целях поддержания высокого уровня удовлетворенности клиентов Azpetrol в сентябре 2017 года впервые среди действующих в стране сетей АЗС выпустила «Подарочные карты». Эти карты номиналом в 50 AZN и 100 AZN являются идеальным подарком для водителей. В настоящее время наша компания работает над новыми, более современными и более инновационными проектами, которые будут представлены клиентам.

Также хотелось бы подчеркнуть, что 55% общего оборота компании составляют безналичные платежи, а 3% безналичных расчетов, осуществляемых через POS-терминалы на территории всей страны, приходятся на долю Azpetrol. За первые 4 месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи через POS-терминалы выросли на 90%. Считаю, что это значимый показатель, и как компания с самой большой сетью АЗС в Азербайджане мы будем и дальше способствовать увеличению оборота безналичных расчетов в нашей стране.

- С освобождением оккупированных территорий перед страной поставлено множество задач в различных отраслях экономики. Конечно, в связи с проводимыми в освобожденных районах строительно-восстановительными работами спрос на топливную продукцию растет, и эта потребность будет увеличиваться по мере расширения работ и освоения территорий. Каковы ваши планы по строительству заправок и сети на освобожденных территориях?

- Комания Azpetrol, как и каждый гражданин Азербайджана, гордится исторической победой мужественной азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхала Алиева. На войне погибли и наши сотрудники, благосостояние семей которых всегда находится в центре внимания и под контролем компании. Что касается освобожденных от оккупации территорий, то здесь планируется построить новые станции, которые будут состоять как из традиционных стационарных станций, так и мобильных станций, это новшество для нашей компании. Это означает, что в кратчайшие сроки на территории Карабаха бренд «Азпетрол» найдет свое место.

- Azpetrol – крупная и хорошо зарекомендовавшая себя на азербайджанском рынке компания. Есть ли у компании планы по выходу на рынки зарубежных стран, например, одной из стран ближнего зарубежья?

- С момента основания главной целью Azpetrol является удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Планы по выходу на зарубежные рынки не входят в долгосрочную стратегию компании. Как я уже упоминал выше, наша цель – открытие заправочных станций во всех районах Азербайджанской Республики и предоставление качественных услуг азербайджанскому народу.

- В настоящее время во всем мире идут разговоры о постепенном отказе от традиционных источников энергии, переходе на альтернативные источники, сокращении выбросов в атмосферу и переходе на электромобили. В Азербайджане значительно выросло наличие гибридных автомобилей, уже используются и электромобили. Каким образом адаптируется компания к существующим тенденциям и меняющимся условиям рынка на этом фоне? Какие мероприятия проводятся, чтобы соответствовать требованиям времени?

- Аналогичная тенденция наблюдается и в Азербайджане, и уже на 17 АЗС компании установлены станции для зарядки электромобилей. Хочу довести до вашего внимания, что наша компания смогла занять лидерские позиции на рынке по количеству станций, обслуживающих электромобили. Три из 17 зарядных станций действуют в регионах (АЗС «Шемаха», АЗС «Кюрдамир АСАН» и АЗС «Сальян»). Еще одна зарядная станция действует на территории АЗС «Сумгаит-1» (шоссе Баку-Сумгаит), а в Баку для обслуживания электромобилей установлено 13 зарядных станций. Безусловно, в рамках стратегического плана развития компании Azpetrol предусмотрено увеличение количества и расширение охвата зарядных станций, и осуществление данного плана будет зависеть от роста в стране числа электромобилей.

- Одной из часто обсуждаемых в обществе тем являются вопросы качества топлива и цены на него. Хотелось бы знать, как вы оцениваете качестве имеющегося на рынке топлива?

- Известно, что в настоящее время в Азербайджане бензин марки АИ-92 и дизельное топливо производятся на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), и производимое топливо отвечает установленным стандартам. Сейчас в рамках проекта модернизации и реконструкции завода на территории НПЗ ведутся широкомасштабные работы, и необходимо подчеркнуть, что в результате этих работ качество производимого в нашей стране топлива улучшится еще больше.

- По поводу цен, актуально ли увеличение цен на бензин или дизельное топливо? Могут ли достаточно высокие цены на нефть привести к повышению цен на бензин и дизельное топливо в стране?

- Azpetrol является компанией, обладающей крупнейшей в Азербайджане сетью автозаправочных станций. Наша деятельность состоит в осуществлении продажи водителям бензина марки АИ-92, дизельного топлива и топлива марки Премиум. Как вы знаете, цены на топливо марки АИ-92 и дизельное топливо устанавливаются Тарифным советом Азербайджана, а цены на топливо марки Премиум, импортируемое из Европы, может меняться на европейских рынках в соответствии с Platts European Marketscan. Поэтому прогнозировать цены на импортное топливо сложно.

- Работа с клиентами – процесс, требующий внимания и постоянного повышения качества обслуживания. Высокое качество и обслуживание является ключом успеха для владельца бизнеса. Какие работы проводит ваша компания для повышения качества услуг? Сколько работников заняты в Azpetrol в настоящее время? Какие проводятся мероприятия в направлении повышения квалификации работников?

- Количество сотрудников Azpetrol сейчас составляет почти 3 300 человек. Постоянное повышение кадрового потенциала и развитие профессиональных навыков работников является приоритетным направлением деятельности нашей компании. Работа учебно-тренировочного центра нашей компании состоит именно в постоянном развитии человеческих ресурсов, приведении их в соответствие с современными стандартами. Хотелось бы отметить, что новые работники проходят обучение в учебно-тренировочном центре. Работники инструктируются в соответствии с их профессиональной деятельностью, и только после этого направляются на рабочие места. Помимо этого, периодически организовываются учения для развития профессиональных навыков сотрудников, уже работающих в нашей компании.