Инфляцию в Азербайджане назвали импортированной

Инфляция в Азербайджане превышает установленную планку, причем основная ее часть - это импортируемая. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра финансов Азер Байрамов в ходе обсуждения проекта закона об исполнении государственного бюджета Азербайджана за 2021 год.

"В результате реформ, проведенных Министерством экономики и Государственной налоговой службой в последние годы, сегодня мы можем обеспечить рост наших доходов в реальном и номинальном выражении адекватно ВВП", - сказал Байрамов.

По его словам, цены, указанные в прогнозах по нефтяному сектору, известны, и "нам повезло, что цена достаточно высокая".

"В результате происходит значительный рост. Учитывая особенности последних лет, мы считаем, что этот процесс продолжится и в этом году", - сказал Байрамов.