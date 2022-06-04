В войне в Украине погибли уже 32 журналиста

С начала войны в Украине погибли уже 32 журналиста - не только украинцы, но и корреспонденты СМИ из России, Франции и США, а также документалист из Литвы. Об этом сообщил в отмечаемый 6 июня День журналиста министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

«Все журналисты, которые сегодня работают 24/7 – вы герои. Мы ведем гибридную войну, первую столь масштабную в истории мира, и ваша роль сегодня неоценима. Как и ваша ответственность, ваша преданность делу, упорство и смелость», – написал Ткаченко у себя в Telegram.