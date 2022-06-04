16:20

6 июня в Бакинском конгресс-центре состоялось мероприятие, посвященное 120-летию Бакинского медицинского колледжа номер 1, сообщили haqqin.az в Министерстве здравоохранения. В самом начале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджана. Участники минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны. Выступивший со вступительной речью министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что создание колледжа в начале прошлого века совпало со временем нехватки медицинских кадров в Азербайджане: «За минувший период Бакинский медицинский колледж №1 Министерства здравоохранения прошел трудный, сложный, но одновременно славный путь развития. Десятки тысяч выпускников 120-летней школы работали в различных медицинских учреждениях во всех регионах Азербайджана, стояли на страже здоровья населения и внесли ценный вклад в развитие отечественного здравоохранения».

Министр отметил, что важную роль в деятельности медицинского колледжа сыграл ряд известных врачей-педагогов, в том числе видный ученый-офтальмолог, академик Зарифа Алиева. По его словам, академик Зарифа Алиева в своей научно-педагогической деятельности не ограничивалась проведением многогранных научно-исследовательских работ. Она уделяла особое внимание подготовке высококвалифицированных молодых кадров и повышению их квалификации. Было подчеркнуто, что научно-педагогическая деятельность академика Зарифы Алиевой оказала сильное влияние на формирование высококвалифицированных кадров Медицинского колледжа. Коснувшись вопроса распространения пандемии коронавируса, ставшей глобальной проблемой для стран мира, министр подчеркнул роль среднего медперсонала, особенно в период пандемии COVID-19, когда большая часть работы лежала на хрупких плечах медсестер: «Охватившая весь мир пандемия коронавируса нового типа не обошла стороной и нас. В своих отчетах международные организации высоко оценили работу, проделанную в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева в борьбе с пандемией, организацию за короткие сроки профилактики и лечения заболевания на государственном уровне. Безусловно, наряду с прямой поддержкой государства в борьбе с коронавирусной инфекцией, неоспорима роль наших медицинских работников, особенно среднего медицинского персонала.

Еще одним испытанием для нашей национальной системы здравоохранения стала 44-дневная Отечественная война, которую наша доблестная армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева вела за восстановление территориальной целостности нашей страны. В рядах армии героических медицинских работников Азербайджана, успешно прошедших оба испытания, выпускники Бакинского медицинского колледжа №1 занимают важное место. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем о героическом вкладе медицинских работников в нашу Победу. Благодаря их самоотверженному труду была спасена жизнь и возвращено здоровье сотни раненым и больным военнослужащим». В своем выступлении Теймур Мусаев подчеркнул, что Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева уделяет особое внимание развитию здравоохранения и медицинского образования, высоко ценит самоотверженный труд медицинских работников. «Верю, что Медицинский колледж с богатой историей, с крепкими традициями, в котором в разное время работали известные врачи и ученые, будет и впредь успешно развиваться», - отметил в заключение Теймур Мусаев. В свою очередь, министр образования Эмин Амруллаев сказал, что в начальном периоде формирования колледжа количество азербайджанских врачей было небольшим. Министр образования подчеркнул, что в настоящее время Азербайджанский медицинский университет и медицинские колледжи готовят высококвалифицированные медицинские кадры, есть врачи и ученые, которые достойно представляют нашу страну в зарубежных вузах.

Говоря о деятельности колледжей, министр подчеркнул, что в этих учебных заведениях осуществляется подготовка медицинских сестер, что играет важную роль в привлечении девушек к науке. Директор Бакинского медицинского колледжа №1 Наиля Алиева подробно рассказала об истории становления и развития медицинского центра: «Отрадно, что сегодняшний юбилей отмечается в ситуации, когда наши земли освобождены и территориальная целостность страны восстановлена. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы к моменту успешного завершения восстановительных работ в Карабахе подготовить медицинских работников среднего звена, которые будут оказывать достойные медицинские услуги населению в одном из самых красивых и живописных уголков нашей страны». Выпускник медицинского колледжа, преподаватель лечебного массажа для инвалидов по зрению Сабухи Мамедов отметил, что отделение для слабовидящих функционирует с 2014 года. По его словам, в колледже создаются все условия для овладения этими студентами навыков профессии с учетом их физического состояния.