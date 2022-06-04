Командир батальона "Свобода" рассказал о тяжелых боях в Северодонецке

Ситуация в Северодонецке Луганской области крайне сложная. В городе идут упорные уличные бои буквально за каждый дом и улицу. Украинские защитники нуждаются в усилении своих позиций танками и артиллерией. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал командир батальона "Свобода", капитан Национальной гвардии Украины Петр Кузык.

"У врага есть определенное преимущество в ствольной артиллерии, количестве танков, возможно, и в количестве людей, и активно использует это преимущество. Постоянно атакуют, обстреливают, уничтожают дома, наши укрепления. Нам приходится постоянно маневрировать", – отметил он.

По его словам, украинские защитники нуждаются в усилении, особенно в артиллерии. Российские войска не жалеют "пушечного мяса" для попыток наступления.