Турция задействовала новые дроны-камикадзе

Новинка оборонпрома Турции - дрон-камикадзе Kargı был впервые задействован в рамках учений «EFES-2022», передает Anadolu.

Беспилотный летательный аппарат разработки специалистов компании Lentatek при поддержке Совета Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK) предназначен для поражения радаров, интегрированных в системы противовоздушной обороны (ПВО), а также зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) противника.

В скором времени будет запущено серийное производство Kargı. Все компоненты дрона-камикадзе, включая двигатель и программное обеспечение, турецкие. Дрон с ракетным двигателем и наводящейся головкой запускается из специальной капсулы, может кружить над территорией противника продолжительное время.