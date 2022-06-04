Генштаб Украины раскрыл подробности британской военной помощи
Кроме реактивных систем залпового огня (РСЗО), Украина получит от Великобритании боеприпасы в больших масштабах. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины на странице в Facebook, сделанном после сегодняшнего заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о военной помощи Украине.
Отмечается, что Уоллес объявил, что Великобритания отправит пусковые установки M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км с помощью высокоточных управляемых ракет.
"Кроме этой системы вооружения, Великобритания также будет поставлять боеприпасы M31A1 в больших масштабах", - сообщили в Генштабе со ссылкой на заявление Уоллеса.
Решение правительства Великобритании принято в ответ на запросы Вооруженных сил Украины относительно высокоточного оружия большей дальности, чтобы защитить себя от российской тяжелой артиллерии, которая используется для разрушительного воздействия на восточном Донбассе.
В ВСУ отмечают, что Великобритания была первой страной Европы, которая поставляла летальную помощь Украине, и с тех пор предоставила Вооруженным силам тысячи противотанковых ракет, противовоздушных систем и бронетехники.
Британия также приняла на себя ведущую роль в координации международных пожертвований военной помощи: Бен Уоллес провел две международные конференции доноров для координации поддержки со стороны 35 стран-партнеров, тогда как самолеты Королевских Воздушных сил перевезли в Украину тысячи тонн военной помощи от доноров со всего мира.