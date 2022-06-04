Генштаб Украины раскрыл подробности британской военной помощи

Кроме реактивных систем залпового огня (РСЗО), Украина получит от Великобритании боеприпасы в больших масштабах. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины на странице в Facebook, сделанном после сегодняшнего заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о военной помощи Украине.

Отмечается, что Уоллес объявил, что Великобритания отправит пусковые установки M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км с помощью высокоточных управляемых ракет.

"Кроме этой системы вооружения, Великобритания также будет поставлять боеприпасы M31A1 в больших масштабах", - сообщили в Генштабе со ссылкой на заявление Уоллеса.