Двое новых больных коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом, 1 человек вылечился. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 810 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 042 человека вылечились, 9 713 человек скончались, число активных больных – 55.

За прошедшие сутки проведено 1833 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 909 386 тестов.