Бывший вице-президент Федерации кикбоксинга и самбо предстал перед судом

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось предварительное слушание по уголовному делу бывшего вице-президента Федерации кикбоксинга и самбо Азербайджана, профессионального спортсмена Сабухи Вагиф оглу (Сабухи Раджаб).

Как сообщает haqqin.az, сегодня на заседании под председательством судьи Али Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемого. Раджаб попросил отложить рассмотрение уголовного дела, так как не знаком с обвинительным заключением. Предварительное слушание перенесено на 13 июня.

Сабухи Раджаб признан виновным в мошенничестве на 341 тысячу манатов в отношении трех человек. Ему предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) УК Азербайджана.