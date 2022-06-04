Токаев о референдуме: теперь важно искоренить коррупцию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу по результатам прошедшего референдума в стране.

«Референдум стал важной вехой в истории нашей страны, показал сплоченность и готовность нации к реальным переменам. Высокая явка стала свидетельством зрелости и ответственности нашего общества. Признателен всем согражданам, кто воспользовался законным правом и высказал свою позицию в этот судьбоносный для страны момент», - цитирует его zakon.kz.

Он отметил, что последовательные политические преобразования будут способствовать развитию экономики, укреплению национального предпринимательства в Казахстане.

«Теперь нам предстоит сформировать прозрачные и справедливые правила игры в экономике, провести реформу законодательства. Важно искоренить все искусственные монополии, поставить надежный заслон коррупции. Нам следует поддержать инициативы предпринимателей, полностью защитить частную собственность, усилить конкуренцию. Впереди огромная работа по реальной диверсификации экономики», - отметил казахстанский лидер.