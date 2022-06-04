Минздрав о ситуации с оспой обезьян в Азербайджане

В Азербайджане не зафиксировано случаев заражения вирусом оспы обезьян. Об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, несмотря на увеличение числа подтвержденных случаев заражения вирусом оспы обезьян по всему миру, в Азербайджане заражение этим вирусом не зафиксировано.

«Мы находимся в постоянном контакте по этому вопросу с офисом в стране и Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения. В Азербайджане нет факторов, способствующих распространению данного вируса. Надеемся, что соблюдение населением гигиенических правил не позволит этому вирусу распространиться в нашей стране», - сказал министр Мусаев.