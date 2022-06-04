Израиль депортирует иранскую журналистку, которую ждет смертная казнь
Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед распорядилась, чтобы иранская журналистка Неда Амин, попросившая в августе 2017 года убежище в Израиле, покинула страну в течение года, сообщает служба новостей N12.
Распоряжение основано на настоятельной рекомендации общей службы безопасности, согласно которой Амин, уже находясь в Израиле, продолжала поддерживать контакты с представителями иранской разведки, вопреки настоятельным рекомендациям израильских служб безопасности.
При этом все другие структуры, причастные к рассмотрению дела Амин, рекомендовали предоставить ей статус беженца.
Неда Амин в 2014 году бежала из Ирана, где ей угрожала смертная казнь, в Турцию. До бегства и после него журналистка критиковала в своих статьях иранский режим и описывала страдания соотечественников. В последние годы вела блог на фарси на сайте израильского издания Times of Israel.
На вопрос о том, почему она решила писать для израильских СМИ, Амин отвечала: «Я люблю Израиль. Мать моего отца была еврейкой. Я никогда не поддерживала лозунги иранского режима против Израиля и всегда мечтала писать на иврите».
В Израиль она приехала после того, как власти Турции объявили, что намерены выслать ее в Иран. Министр внутренних дел тех лет Арье Дери разрешил впустить ее в Израиль, однако обещанный статус беженца она так и не получила. Каждые три месяца она должна приезжать в отделение МВД в Бней-Браке, чтобы продлить разрешение на пребывание в Израиле.
Адвокат Томер Варша обратился в апелляционный суд, чтобы добиться отмены решения Шакед.