Израиль депортирует иранскую журналистку, которую ждет смертная казнь

Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед распорядилась, чтобы иранская журналистка Неда Амин, попросившая в августе 2017 года убежище в Израиле, покинула страну в течение года, сообщает служба новостей N12.

Распоряжение основано на настоятельной рекомендации общей службы безопасности, согласно которой Амин, уже находясь в Израиле, продолжала поддерживать контакты с представителями иранской разведки, вопреки настоятельным рекомендациям израильских служб безопасности.

При этом все другие структуры, причастные к рассмотрению дела Амин, рекомендовали предоставить ей статус беженца.