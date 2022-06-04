Американский миллиардер Илон Маск может разорвать сделку о покупке Twitter из-за того, что компания не предоставила данных о количестве спама и фейковых аккаунтов, передает Mignews.

«На данный момент Маск считает, что Twitter явно отказывается выполнять свои обязательства по соглашению о слиянии», — отметил адвокат миллиардера.

По его словам, это явное существенное нарушение обязательств Twitter по соглашению о слиянии, и Маск оставляет за собой все права, вытекающие из этого, включая его право не завершать сделку и расторгнуть соглашение о слиянии.